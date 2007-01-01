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Общество

В Малоярославце выделят деньги на проект «На встречу творческому ветру»

Дмитрий Ивьев
16.05, 11:00
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Завершился конкурсный отбор проектов молодёжных инициатив.

По итогам областного конкурса победил проект «На встречу творческому ветру». На его реализацию выделено более 1,9 миллиона рублей, включая 157 тысяч рублей от спонсоров.

- В рамках проекта планируется отремонтировать помещение хореографического зала, оснастить музыкальным оборудованием, станками, зеркалами, спортивным инвентарём, - рассказал 16 мая глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Будет организовано проведение тематических мастер-классов, занятий хореографического, художественного и спортивного направления.

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