В Малоярославце выделят деньги на проект «На встречу творческому ветру»

Завершился конкурсный отбор проектов молодёжных инициатив.

По итогам областного конкурса победил проект «На встречу творческому ветру». На его реализацию выделено более 1,9 миллиона рублей, включая 157 тысяч рублей от спонсоров.

- В рамках проекта планируется отремонтировать помещение хореографического зала, оснастить музыкальным оборудованием, станками, зеркалами, спортивным инвентарём, - рассказал 16 мая глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Будет организовано проведение тематических мастер-классов, занятий хореографического, художественного и спортивного направления.