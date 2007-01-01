Калужская область удостоена двух наград Национальной премии «Умный город»

Калужская область удостоена сразу двух наград в рамках Национальной премии «Умный город» за активное внедрение цифровых технологий в управлении территориями. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

В номинации «Наше будущее» победителем признана региональная программа ИТ-акселератора для школьников, реализуемая в рамках Межрегиональной образовательной ИТ-смены. Этот проект направлен на поддержку молодых талантов и развитие цифровых компетенций среди подростков.

Кроме того, за реализацию проекта «Система «Умный дом» Калужская область заняла второе место в номинации «Мой дом — моя крепость». Данный проект способствует повышению качества жизни граждан за счёт внедрения современных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Премия «Умный город» отмечает лучшие практики использования цифровых решений для улучшения городской среды и повышения эффективности управления городским хозяйством.