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Общество

Калужская область удостоена двух наград Национальной премии «Умный город»

Дмитрий Ивьев
16.05, 08:00
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Калужская область удостоена сразу двух наград в рамках Национальной премии «Умный город» за активное внедрение цифровых технологий в управлении территориями. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

В номинации «Наше будущее» победителем признана региональная программа ИТ-акселератора для школьников, реализуемая в рамках Межрегиональной образовательной ИТ-смены. Этот проект направлен на поддержку молодых талантов и развитие цифровых компетенций среди подростков.

Кроме того, за реализацию проекта «Система «Умный дом» Калужская область заняла второе место в номинации «Мой дом — моя крепость». Данный проект способствует повышению качества жизни граждан за счёт внедрения современных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Премия «Умный город» отмечает лучшие практики использования цифровых решений для улучшения городской среды и повышения эффективности управления городским хозяйством.

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