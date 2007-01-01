Александр Шляпников в ходе круглого стола «Великая Победа как наш главный символ», организованного Экспертным институтом социальных исследований, заявил, что участники специальной военной операции — потомки героев Великой Отечественной войны — сегодня находятся на ответственных должностях в органах государственного управления.

По его словам, в современных условиях становится особенно очевидной цикличность истории. Во времена Великой Отечественной войны деды и прадеды нынешних граждан не только одержали победу, но и приносили огромные жертвы ради спасения Родины. Те, кто пережил войну, восстанавливали страну буквально из руин. Тогда фашистские захватчики стремились не только разрушить государство, но и подорвать духовную основу народа, уничтожая храмы. По мнению Шляпникова, сегодняшние противники России действуют схожим образом.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин дал четкое определение понятию государственной элиты — это не те, кто обогатился, а те, кто готов отдать жизнь за свою Родину. Замгубернатора подчеркнул, что его бывшие сослуживцы, участвуя в СВО, продолжают дело своих предков, защищая интересы народа, историческую правду и суверенитет страны.