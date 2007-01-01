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Общество

Калужанка поблагодарила нашу редакцию за котенка

Дмитрий Ивьев
16.05, 09:07
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Малыши прибились к редакции в июне прошлого года.

А в пятницу, 16 мая, калужанка прислала фото подросшей кошки:

- Чуть меньше года назад мы увидели у вас объявление, что двое котят нуждаются в доме и у нас получилось забрать одного котенка, другой, вроде, не появлялся позднее. Обещала вам дать обратную связь, когда и какой она вырастет. Мы назвали ее Маслинка, и примерно сейчас ей исполняется год. Она выросла очень ласковой кошечкой, обрела друга Куперушку (он младше нее на три месяца) и живёт в полной любви. Спасибо, что тогда позаботились о ней и дали это объявление, мы не представляем своей жизни без Маслинки и Купера.

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