Калужанка поблагодарила нашу редакцию за котенка
Малыши прибились к редакции в июне прошлого года.
А в пятницу, 16 мая, калужанка прислала фото подросшей кошки:
- Чуть меньше года назад мы увидели у вас объявление, что двое котят нуждаются в доме и у нас получилось забрать одного котенка, другой, вроде, не появлялся позднее. Обещала вам дать обратную связь, когда и какой она вырастет. Мы назвали ее Маслинка, и примерно сейчас ей исполняется год. Она выросла очень ласковой кошечкой, обрела друга Куперушку (он младше нее на три месяца) и живёт в полной любви. Спасибо, что тогда позаботились о ней и дали это объявление, мы не представляем своей жизни без Маслинки и Купера.