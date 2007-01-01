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Общество

Стартовал форум «Юность-2025»

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:10
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5-й молодёжный форум «Юность 2025» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. Участвуют в нём 120 старшеклассников из всех школ Калуги. Организаторами выступили Городская Дума и педагогический отряд при Гордуме. Участников форума приветствовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы, представители калужских предприятий и ветераны специальной военной операции.

«На 5-м, юбилейном молодёжном форуме юных калужан ждёт интересная и познавательная творческая программа. Для нас очень важна обратная связь, конструктивный диалог с молодым поколением. Надеюсь, ребятам понравится в гостеприимных стенах лагеря «Сокол», а форум для участников и организаторов будет интересным и полезным, подарит всем нам яркие эмоции и впечатления», – прокомментировал Юрий Моисеев.

В рамках форума студенты Театрального института имени Бориса Щукина представят литературно-музыкальную композицию, посвящённую Великой Отечественной войне, прозвучат стихи и песни военных лет. Студия военных художников имени М.Б. Грекова проведёт для ребят мастер-классы по живописи. Школьники подготовят спектакль, также их ждёт деловая игра «Проектогенерация – вызов будущему», в которой примут участие представители ведущих предприятий Калуги. Запланированы спортивные состязания, встречи с ветеранами СВО в формате «вопрос-ответ», практические занятия и соревнования по тактической медицине, интеллектуальная игра «Забвению не подлежит!». Студенты Военной Академии РВСН имени Петра Великого проведут показательные выступления и организуют для молодёжи военно-спортивную игру.

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