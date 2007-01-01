В Калужской области выбрали участника федерального этапа конкурса профмастерства

В регионе завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», сообщает 15 мая пресс-служба правительства Калужской области.

Победителем стал сотрудник ТРК «НИКА» Илья Хромов, который продемонстрировал высокие навыки в работе с беспилотными авиационными системами. Он представит Калужскую область на федеральном этапе в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем».

Федеральный этап конкурса состоится в Калуге 24–25 июля. Победители получат денежные призы: за первое место – 1 миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, а за третье – 300 тысяч рублей.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года и с этого года входит в состав федерального проекта «Человек труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Кадры». Принять участие в состязаниях могут работники востребованных профессий как по собственной инициативе, так и по заявке от работодателя.