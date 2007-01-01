В Боровском районе больше трех дней нет горячей воды и отопления
В соцсетях — шквал возмущения: под постами губернатора и городского головы Калуги ежедневно появляются десятки гневных комментариев.
Напомним, с понедельника, 12 мая, жители микрорайона Молодёжный в Кабицыно сидят без горячей воды и отопления.
Районная администрация сообщила, что у ЖКУ «Кабицыно» накопилась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, и решается вопрос о возобновлении подачи горячей воды.
Но в четверг, 15 мая, ситуация так и не решилась.
- Как долго придется обходиться без гарячей воды? Мкр Молодежный, д. Кабицыно. Воды нет, отопления нет. А счёта растут! – пишет одна из местных жительниц.
- Для решения ситуации на сегодня запланировано совещание. О результатах сообщим дополнительно. Мы прикладываем все усилия, чтобы проблема решилась как можно скорее, - сообщили в администрации Боровского района.