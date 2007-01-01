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Общество

В Боровском районе больше трех дней нет горячей воды и отопления

Дарья Джуманова
15.05, 15:47
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В соцсетях — шквал возмущения: под постами губернатора и городского головы Калуги ежедневно появляются десятки гневных комментариев.

Напомним, с понедельника, 12 мая, жители микрорайона Молодёжный в Кабицыно сидят без горячей воды и отопления.

Районная администрация сообщила, что у ЖКУ «Кабицыно» накопилась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, и решается вопрос о возобновлении подачи горячей воды.

Но в четверг, 15 мая, ситуация так и не решилась.

- Как долго придется обходиться без гарячей воды? Мкр Молодежный, д. Кабицыно. Воды нет, отопления нет. А счёта растут! – пишет одна из местных жительниц.

- Для решения ситуации на сегодня запланировано совещание. О результатах сообщим дополнительно. Мы прикладываем все усилия, чтобы проблема решилась как можно скорее, - сообщили в администрации Боровского района.

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