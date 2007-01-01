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Волна тепла идёт в Калужскую область

Уже в пятницу, 16 мая, воздух должен прогреться до +20 градусов.
Дмитрий Ивьев
15.05, 15:10
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В субботу может потеплеть до +21.

По ночам будет около +10, сообщают синоптики.

При этом возможен небольшой дождь.

На следующей неделе, по предварительным данным, в Калуге будет от +15 до +20.

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