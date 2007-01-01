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Общество

В Калуге утки облюбовали площадь Победы

Дмитрий Ивьев
15.05, 13:06
0 984
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Видео 15 мая прислал наш читатель.

- Рано утром водные процедуры в фонтане и завтрак на траве, - рассказал калужанин.

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