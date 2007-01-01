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Общество

Калужский губернатор заявил, что обучать детей иностранцев русскому языку должны родители

Дмитрий Ивьев
15.05, 12:40
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Владислав Шапша против того, чтобы в регионе открывались бесплатные центры дополнительного образования.

- Нужно понимать, за чей счет это делается. Почему российские налогоплательщики должны из своего кармана финансировать эти задачи? – заявил он в эфире РБК 14 мая.

Губернатор стал участником выпуска, посвящённого вопросу обучения детей иностранцев. В Калужской области такие дети составляют 6% от всего количества школьников. Но распределены они неравномерно.

Напомнил глава региона и о недавнем инциденте в Обнинске. Там двое школьников осквернили георгиевскую ленту, потоптавшись на ней. Их родители до 2022 года получили гражданство по программе переселения соотечественников:

- Моя позиция однозначная. За такие вещи нужно лишать гражданства. В назидание другим. И если сегодня закон это не позволяет, значит надо менять этот закон, - считает Шапша.

В 2022 году действие программы переселения в Калужской области было приостановлено по инициативе губернатора. Меры привели к значительному сокращению количества разрешений на временное проживание, патентов на работу и выдаваемых гражданств. Кроме того, по инициативе главы региона Заксобрание внесло в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру лишения гражданства, полученного незаконным путем.

С начала года в регионе было подано 89 заявлений на обучение в школах юных иностранцев. Из них сдать вступительный экзамен смогут только 12.

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