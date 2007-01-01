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Общество

В Калужской области установили шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов

Дмитрий Ивьев
15.05, 10:40
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Работы проведены по программе модернизации первичного звена.

Три ФАПа появились в Куйбышевском районе, по одному - в Спас-Деменском, Мещовском и Малоярославецком районах.

Как сообщили в областном Минздраве, также прошел капремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов в Барятинском и Ферзиковском районах.

- До конца года всего в нашем регионе благодаря программе появятся еще 9 модульных ФАПов, капитальный ремонт пройдет на 7 объектах, закупят 836 единиц медицинского оборудования, - подчеркнули в Минздраве. - С нового года региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» включен в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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