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Общество

Жители деревни Лихун просят срочно отремонтировать дороги

Дарья Джуманова
15.05, 10:59
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В понедельник, 12 мая, местная жительница написала комментарий к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.

- На личном приёме было обещано отсыпать участок дороги д. Лихун (многодетное большое поле) Рубиновая-Жемчужная- ямы более 50 см глубиной! Участок ул. Кружевная сняли грейдером, от материала ничего не осталось, только глина, после дождя опять колея и машины скатываются на "обочину", несколько раз чуть не развернуло! От отсыпки ничего не осталось! В эту часть деревни ведут только 2 дороги и обе в непроезжем состоянии после дождя! По прогнозу дожди обещают до конца месяца, как мы будем попадать к домам? - сообщает Ольга.

- В ближайшее время планируется произвести грейдирование. При наличии подходящего инертного материала произведем подсыпку данного участка дороги, - прокомментировали ситуацию в Управлении по работе с населением на территориях.

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