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Общество

В Калуге корпус областной больницы ремонтируют для Центра медицинской реабилитации военных

Дмитрий Ивьев
15.05, 10:30
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Работы ведутся по поручению губернатора Владислава Шапши.

- В корпусе №5 областной больницы проводится капитальный ремонт с целью создания Центра медицинской реабилитации для участников СВО, - заявил 15 мая министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - Провел выездную планерку на объекте и проверил ход работ.

В настоящее время на стройке завершаются демонтажные работы.

- Держу ситуацию на личном контроле. Очень важный объект, поэтому сделаем все возможное, для того чтобы закончить его как можно скорее, – отметил министр.

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