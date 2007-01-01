В Калуге корпус областной больницы ремонтируют для Центра медицинской реабилитации военных

Работы ведутся по поручению губернатора Владислава Шапши.

- В корпусе №5 областной больницы проводится капитальный ремонт с целью создания Центра медицинской реабилитации для участников СВО, - заявил 15 мая министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - Провел выездную планерку на объекте и проверил ход работ.

В настоящее время на стройке завершаются демонтажные работы.

- Держу ситуацию на личном контроле. Очень важный объект, поэтому сделаем все возможное, для того чтобы закончить его как можно скорее, – отметил министр.