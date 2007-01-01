В среду, 14 мая, местная жительница написала комментарий к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.

- Уважаемый Дмитрий Александрович! Прошу дать поручение произвести обрезку поросли деревьев на ул. Рылеева, напротив Дома ковров, из-за которой не видно начальной точки пешеходного перехода. Я уже обращалась по этому поводу, но обещанная обрезка в апреле не произведена. С крайней левой полосы видимость объекта нулевая, - сообщает Ольга.

- Здравствуйте. Ранее там была проведена обрезка кустарников. В текущему году запланированы работы и по деревьям, - прокомментировали ситуацию в горуправе.