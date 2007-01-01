Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге просят обрезать деревья на улице Рылеева
Общество

В Калуге просят обрезать деревья на улицы Рылеева

Дарья Джуманова
15.05, 10:43
0 418
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 14 мая, местная жительница написала комментарий к публикации городского головы Дмитрия Денисова в социальных сетях.

- Уважаемый Дмитрий Александрович! Прошу дать поручение произвести обрезку поросли деревьев на ул. Рылеева, напротив Дома ковров, из-за которой не видно начальной точки пешеходного перехода. Я уже обращалась по этому поводу, но обещанная обрезка в апреле не произведена. С крайней левой полосы видимость объекта нулевая, - сообщает Ольга.

- Здравствуйте. Ранее там была проведена обрезка кустарников. В текущему году запланированы работы и по деревьям, - прокомментировали ситуацию в горуправе.

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im0zbHpYQ3B3Y3RhanNDK1E0QzRSZWc9PSIsInZhbHVlIjoiUm4rTUJ5K1p3MUZKZGFjanllbDUvMEtFN1JWbm0yQ085NU9FSmxobFN5dElobmhFRmRYbXZROEVpbWhYM3FmenZpYkp4TG51ZHA0b0ZZYXBreWRybk1ZOXI3aVljQkFpTmhpQVB6bjkwL3pETkdJNmdDRGVibWxXRHBqUVIzeWV6dXk4WTVvUGljZmxSaUplNCtQTTJwdXZmR3ZhM1FjbitCd1BsTHdQOU52dFAvTmYwc0lFdmRqOFVoR01UcXQweTQ1aVRyZHBSaTFDT1VvMFovamJkYnNOYk5uTnFBVXVKeXZTVCtDZjBEUjhVMXRNUmQrZUFjVFBYOEhTOVNNZ0pQemk5Z0J6UVlISzhTZVhzd0o3eU40UUhIOWtUYkcyWkVBWTFDTzJZa21TYVFSR1gwcTVQKzVwbXhlWlRrejQzRnBtdzhDUUc5bm5wNk0zdGNXenlvamFqc2x3TVkwYUZIelo4bXZLZkJ3d0ExY1BhbE5WOFRHSy9lK2tUTXlkQzQ2N1BmeGlHR2gvRzJyeWJkNXdkY2ZnQVQxK3hOL1c1QTJMc0J1eFZxSlp0YVJpQUUzUkhRazJNa0ZrOXNyVyIsIm1hYyI6Ijc4MGQ4ZjY4MTUxMjAxNjRiNjMyNjFhOTlmNTJhNzc1NWY4MjA3MWZhNzcwNDY5OGMyNzczYWY2NzE1NDM0MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRBVkJzaGlJT0VXYjA1WHVoYXVqYWc9PSIsInZhbHVlIjoiTkRZMjRLS2d4ckZaWlNmTGRXN3VRVVJSRkxQYWRXd0V4YjFBbGszT3RPUGJiTFp6L0JXOGl3bXAzbnYyRzl4L1pvNEVCdTJlZm51eHJGTkEzeVZQeDQzeElVWDRvZ1hEMUk1MlBzL2FpSHZxUVkvOWtHdzNuTWg1L05QV0EzZzErT09pOXJVQllsL0s3MXhaRnl4d3pmOTl6YXVjTk9ucEV6OUJUY2R6RWdyTHFQdFRHaFVqRGtmdDdnTzA4dElBMjB4SzY1YWo1eFBFRkhDSVhsSWppdjhlRXNMenZycm1kUjNRcW5xZ1NBUjNmMHFhRWtKN1NNMldBbHd5VGFMUGp4V2d6Sk5JWXZ4TkRtTkhkM3FwMG9kdEtDRXZnc2hBK29tZzhFYUtKU1d1bUZIbElza044RzJ6eWZYejByclhlcnBSUWVHL1NwWHhTa1NsUjBmQWxSVEEwdldmbTgxSXFwYmlrUlBCZVNJWHJMRXRLTUI4UUNVU1FxdFNielBrN2R5cjNYV2lqOWdVQUhhd1lmT1VaTHRJdGNxbll1RFpxOVpGeUpJeVIxM1BJcFdnOFZCMFpYa0pSendkTEQ5TDlJS0RiVkFKYlRGd0tHRGUvMVREc2dEOFRpOXUxWUlKZU0xZFB4RWxUa29ROWVURkpWdVhrQUhNc0hVYUlXVitGR21oUlcvdmo5NXcvOWEvVFlIbzVGNDl0OXkzOGtLelJlaXZiRDlwcUhZVU5yVXJrbU1HK3dDdDd1Zk1peEdHTFJGRXpXQkM0bnhRY3FUL1FoV0xXY2cvY1BvQTdEaUltdWhJeHRRUVJDYzdBRWxNQmlQak1BclhqWnU3NUo1eiIsIm1hYyI6IjMzZmViODExMzc0YzA2OGJhMzMyN2VjNmFhODllMDMxNWYxMGNmNWIwYWFhMjNlYThlZTRhMGNiMjJlZTllYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+