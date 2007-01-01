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Общество

Подведены промежуточные итоги проекта «Герои земли Калужской»

Дмитрий Ивьев
15.05, 07:32
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Заседание по этому вопросу провел замгубернатора Александр Шляпников.

С момента старта программы прошло пять обучающих вебинаров. Участникам СВО и членам их семей рассказали о действующих в регионе мерах поддержки.

Для 329 человек сформировали три направления обучения. «Государственное и муниципальное управление» выбрали 129 участников. Коммерческое направление выбрали 76 человек. В третье направление — «Кадровый резерв» — вошли 124 участника.

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