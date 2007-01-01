Подведены промежуточные итоги проекта «Герои земли Калужской»

Заседание по этому вопросу провел замгубернатора Александр Шляпников.

С момента старта программы прошло пять обучающих вебинаров. Участникам СВО и членам их семей рассказали о действующих в регионе мерах поддержки.

Для 329 человек сформировали три направления обучения. «Государственное и муниципальное управление» выбрали 129 участников. Коммерческое направление выбрали 76 человек. В третье направление — «Кадровый резерв» — вошли 124 участника.