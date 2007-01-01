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Общество

Владислав Шапша обсудил укрепление института семьи с Марией Львовой-Беловой

Дмитрий Ивьев
14.05, 16:47
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Как мы уже рассказывали, уполномоченный по правам ребенка в России приехала в Калугу 14 мая. Она приняла участие во всероссийском семинаре, на котором обсуждалась проблема семей с алко- и наркозависимостью у родителей.

Позже губернатор провел рабочую встречу с Львовой-Беловой.

- Реализуем проекты и программы детского правозащитника по профилактике социального сиротства, - пояснил Шапша. - Делаем все, чтобы дети воспитывались в родных семьях. Помогаем семьям выйти из сложных жизненных ситуаций. Привлекаем к этой работе некоммерческий сектор. В нашем регионе когда-то было 25 учреждений для детей-сирот, сейчас – 4. Готовы и дальше внедрять лучшие практики.

Он поблагодарил собеседницу за инициативы по поддержке семей, материнства и детства.

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