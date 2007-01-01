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Общество

В Калуге просят починить забор на детской площадке

Дарья Джуманова
14.05, 16:07
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В социальных сетях Виталий Майков обратил внимание на проблему.

- Около дома 45 на улице Маршала Жукова есть спортивная площадка, где дети играют в футбол. На ограждении за воротами нет сетки, а одна из створок ворот отсутствует. Из-за этого мяч часто вылетает за пределы площадки и попадает в машины, припаркованные во дворе. Ребята попросили помощи. Прошу обратить на это внимание, — написал он.

В Управлении спорта и молодёжной политики ответили, что ремонт ограждения за воротами планируют завершить до 23 мая.

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