Калужан просят не трогать уток

Сейчас взрослые птицы с утятами массово выходят на дороги, чтобы добраться до водоемов.

Как рассказала 14 мая руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс», за день ей поступило 17 звонков.

Она призывает не трогать уток.

- Оставить утку и выводок в покое, не мешать им идти по своему навигатору к своей цели. Вмешательство только навредит, - подчеркнула Матюшина. - Отловить здоровую летающую птицу невозможно! Разгоните всю семью, потом собирать утят и дальше что? Утка за ними не вернется. Редкий случай, если водоем рядом и утят перенесли туда. В большинстве случаев утка бросит утят. Что делать? Повторяю- ничего. Да, есть машины, кошки, собаки и мальчишки с рогатками. Большая вероятность утке с ними встретиться, но, если ее не преследовать, не мешать, спасая, есть вероятность, что она приведет детей куда ей надо.

По ее словам, птиц на дорогах сейчас можно наблюдать во всех городах, так как они не гнездятся у воды.