НОВИКОМ обновил условия пополняемого вклада

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) обновил условия депозита «Комфорт». Теперь минимальный срок вклада составляет 61 день. Нововведение расширит возможности клиентов при выборе накопительного сценария.

Эксперты НОВИКОМа постоянно анализируют рынок, работают над улучшением продуктов банка и расширяют возможности клиентов, сотрудников предприятий-партнеров, для эффективного накопления средств.

Последние улучшения коснулись вклада «Комфорт» – пополняемого вклада с возможностью расходования денежных средств. Теперь разместить средства на депозите можно на минимальный срок 61 день.

Доходность вклада «Комфорт» доходит до 17%. Минимальная сумма депозита – 10 тыс. рублей. Также существует линейка «Premium Комфорт» с возможностью размещения от 3,5 млн рублей со ставкой до 17,2%. Максимальный срок вклада составляет 730 дней.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы ГК Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные компании, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др.