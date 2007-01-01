В Калуге обсуждают новый меры поддержки семей

Как мы уже рассказывали, 14 мая в городе проходит семинар о проблемах семей, в которых у родителей есть различные зависимости. В мероприятии участвуют губернатор Владислав Шапша и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как отметил Шапша, одними запретами проблему алкогольной и наркотической зависимости в семьях не решить. Надо создавать альтернативные возможности.

- И мы делаем в регионе все, чтобы у людей была работа и достойная зарплата. – подчеркнул губернатор. - Создаем условия для того, чтобы как можно больше семей выбирали спорт и активный образ жизни: показатель обеспеченности спортобъектами у нас третий в стране. А также для интересного досуга, чтобы люди могли творчески проявить себя.

По его словам, по итогам семинара будет разработан комплекс конкретных предложений, они будут представлены президенту.

- Чтобы на государственном уровне были приняты новые формы поддержки семей, столкнувшихся с такими проблемами, современные решения для сохранения здоровья нации, будущего страны, - подчеркнул глава региона.