В Калуге проходит семинар, где обсуждают проблему семей с зависимыми родителями

В среду, 14 мая, в нем принимают участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

- Проблема алкогольной, наркотической зависимости родителей в семьях с детьми острая, непростая, а порой – табуированная, - отметил Шапша. - Многие предпочитают о ней не говорить. Моё убеждение - замалчивая, проблему не решить, надо искать пути выхода из нее.

Он поддержал инициативу Львовой-Беловой провести всероссийский семинар.

- Интерес к форуму большой. Более 500 участников в зале, еще 3000 онлайн-подключений, - подчеркнул губернатор. - Представители федеральных министерств, практически всех регионов страны, в том числе детские омбудсмены из 55 субъектов РФ, НКО, медики, психологи, педагоги, соцработники. Правильные посылы услышал. Не осуждать, а предложить помощь. Не формально «закрыть вопрос», чтобы улучшить статистику, а реально помочь мамам и папам преодолеть зависимость. Чтобы ребятишки оставались в родных семьях или возвращались к своим родителям после того, как те пройдут лечение.