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Общество

В Кировском районе заключили 50 социальных контрактов по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
14.05, 11:04
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Полсотни местных жителей воспользовались такой мерой поддержки с начала года, рассказали 14 мая в правительстве региона.

Социальный контракт входит в региональный проект «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья». Он предусматривает приоритетное право многодетных семей на получение госпомощи для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации и направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Чаще всего кировчане использовали соцконтракт для создания или развития своего дела (20 раз) и для получения помощи в поисках работы (10 раз).

Общая сумма помощи составила почти 10 миллионов рублей.

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