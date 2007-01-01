В Кировском районе заключили 50 социальных контрактов по нацпроекту

Полсотни местных жителей воспользовались такой мерой поддержки с начала года, рассказали 14 мая в правительстве региона.

Социальный контракт входит в региональный проект «Многодетная семья» в рамках национального проекта «Семья». Он предусматривает приоритетное право многодетных семей на получение госпомощи для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации и направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Чаще всего кировчане использовали соцконтракт для создания или развития своего дела (20 раз) и для получения помощи в поисках работы (10 раз).

Общая сумма помощи составила почти 10 миллионов рублей.