Калужане поучаствуют в шестом сезоне акции «БумБатл»

Он проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», рассказали 14 мая в правительстве региона.

Экомарафон теперь стал круглогодичным. Это соревнование по количеству собранного вторсырья. Итоги командного и регионального состязаний подведут в марте следующего года.

В Калужской области бумагу уже сдают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний, государственных учреждениях и пунктах приема.

На сайте акции в режиме онлайн можно наблюдать за активностью участников. В прошлом сезоне наши земляки собрали свыше 25 тонн макулатуры. Самыми активными стали жители областного центра. Традиционно самый весомый вклад внесли дошколята, школьники и студенты.