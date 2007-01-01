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Общество

В Калужской области произошли пять лесных пожаров

Дмитрий Ивьев
14.05, 11:01
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Такие данные зафиксированы с начала нынешнего года, сообщили 14 мая в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Общая площадь пожаров составила 6,93 гектара.

- Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Крупных лесных пожаров в регионе не допущено, - пояснили в министерстве.

К наиболее пожароопасным относятся Дзержинский, Хвастовичский, Жиздринский, Козельский, Юхновский, Людиновский районы. 

В настоящее время в нашем регионе установился 2 класс пожарной опасности.

С начала года в регионе зарегистрировано 418 термоточек, это в 4 раза больше чем в 2024-м.

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