В Калужской области произошли пять лесных пожаров

Такие данные зафиксированы с начала нынешнего года, сообщили 14 мая в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Общая площадь пожаров составила 6,93 гектара.

- Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Крупных лесных пожаров в регионе не допущено, - пояснили в министерстве.

К наиболее пожароопасным относятся Дзержинский, Хвастовичский, Жиздринский, Козельский, Юхновский, Людиновский районы.

В настоящее время в нашем регионе установился 2 класс пожарной опасности.

С начала года в регионе зарегистрировано 418 термоточек, это в 4 раза больше чем в 2024-м.