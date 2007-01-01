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Общество

В апреле продажи ипотеки и автокредитов в ЦФО выросли более чем на 10%

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:40
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По предварительным оценкам ВТБ, в апреле банки предоставили россиянам около 275 млрд рублей на покупку недвижимости и еще порядка 114 млрд – на приобретение авто. Эти результаты на 11% выше итогов марта, но на 40% и 45% соответственно меньше, чем в апреле 2024 года.

В целом с начала года общий объем продаж ипотеки составил порядка 870 млрд рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Главной движущей силой рынка жилищного кредитования остается государственная поддержка: ее доля в апреле, по оценкам экспертов, составила 83% от общего объема выдач. Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой, на нее в прошлом месяце пришлось 75% от всех продаж.

В частности, в ЦФО сам ВТБ в апреле провел около 1,5 тысяч ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей. По сумме это примерно на четверть больше, чем в марте. Средний размер кредита составил почти 5,3 млн рублей, на 7% больше, чем в прошлогоднем апреле. Всего за 4 месяца жители ЦФО получили около 6,5 тысяч жилищных кредитов почти на 41 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки банком существенно снизились.

На рынке автокредитования, по оценкам аналитиков, объем продаж по итогам января-апреля составил около 385 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза ниже результата за аналогичный период 2024 года. С учетом развития господдержки и субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков сейчас сосредоточен на рынке новых машин.

Например, в ВТБ доля сделок на первичном рынке по итогам апреля составила более 60%, подавляющее число кредитов (98%) заемщики оформили на авто китайских и российских брендов. Всего за четыре месяца года клиенты провели 40,8 тыс. сделок по покупке легковых машин общим объемом более 39 млрд рублей. Как и на рынке, по сравнению с январем-апрелем 2024 года выдачи автокредитов в ВТБ существенно снизились.

«Апрельский рост продаж залоговых кредитов не должен вводить в заблуждение. Несмотря на оживление, розничный кредитный рынок остается под давлением макроэкономических факторов. Без существенного снижения ставок и изменения риск-политики регулятора, говорить о переломе тренда преждевременно. Поэтому всем участникам рынка по-прежнему важно сохранять финансовую предусмотрительность», - прокомментировал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

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