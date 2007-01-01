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Общество

Поздние птицы прилетели в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
14.05, 08:15
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Фото: Юрий Галченков.
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9 мая замечены первые стрижи, 10 мая - первый сорокопут-жулан.

Об этом сообщил калужский орнитолог Юрий Галченков.

Птиц сфотографировали в Мещовском и Перемышльском районах.

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