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Общество

Калужскую ярмарку выходного дня признали одной из лучших в России

Дмитрий Ивьев
14.05, 08:12
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Стали известны итоги конкурса «Торговля в России — 2025».

Ярмарка, которая проходит в Калуге у сквера Ленина, выиграла свою номинацию, рассказали 14 мая в правительстве региона.

Церемония награждения пройдет 4 июня.

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