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Общество

В Калужской области виновник ДТП выплатил 500 тысяч рублей ребенку

Дарья Джуманова
13.05, 16:23
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Как сообщили в прокуратуре региона, авария произошла в мае 2024 года на автодороге М3 «Украина» у села Перемышль.

В результате столкновения автомобилей «УАЗ» и «Лада Калина» малолетний пассажир легковушки получил тяжкие телесные повреждения. 

Виновником аварии признан водитель «УАЗа», принадлежащего одному из местных сельхозпредприятий.

В ходе судебного разбирательства владелец автомобиля полностью компенсировал моральный ущерб, выплатив законному представителю ребенка 500 тысяч рублей.

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