В Калужской области виновник ДТП выплатил 500 тысяч рублей ребенку
Как сообщили в прокуратуре региона, авария произошла в мае 2024 года на автодороге М3 «Украина» у села Перемышль.
В результате столкновения автомобилей «УАЗ» и «Лада Калина» малолетний пассажир легковушки получил тяжкие телесные повреждения.
Виновником аварии признан водитель «УАЗа», принадлежащего одному из местных сельхозпредприятий.
В ходе судебного разбирательства владелец автомобиля полностью компенсировал моральный ущерб, выплатив законному представителю ребенка 500 тысяч рублей.