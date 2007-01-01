В центре Калуги гадюка напугала прохожих

Змею заметили рядом с общежитием КГУ на улице Кутузова.

- Отловить ее не удалось, потому что змеюка нырнула под крыльцо, разбирать которое мы не стали, - рассказала 13 мая руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина. - Ну да, живут в городе не только ежи и ужи, но и гадюки. Есть укрытия, есть еда - мыши и крысы, мало естественных врагов. Сразу скажу - ловить змей в их среде обитания никто не будет. Незачем и некому. В помещении возможно, но есть тонкости. Прибыть на место прям срочно сию минуту никто не сможет. Трансгрессировать проблемно, вертолетов нет.

Она напомнила основные правила: позвонить в МЧС, сделать фото или видео, в помещении можно закрыть комнату, на улице – накрыть змею ведром или ящиком, не пытаться самим отловить или убить змею. На территориях, где возможны змеи, лучше ходить громко.

В Калужской области обитают уж, медянка, водяной уж и гадюка. Гадюка является ядовитой, но сама она первой не нападает на людей.