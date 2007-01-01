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Общество

В детском саду Барятинского района второй год подряд холодно

Дарья Джуманова
13.05, 16:15
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О проблеме в социальных сетях рассказала местная жительница:

- У нас в саду 12 градусов. Уже второй год подряд такая ситуация. До этого проблем не было.

Сегодня обзвоны министерства образования и приемной Владислава Валерьевича ничего не дали. Терпите, сделать ничего не можем. А прогноз погоды до конца месяца не утешительный. Кто, работающим людям, разрешит сидеть дома с детьми до июня месяца?

- В связи с окончанием отопительного сезона восстановить в настоящее время теплоснабжение здания детского сада технически невозможно. Руководству детского сада даны рекомендации по поддержанию температуры альтернативными способами, в том числе электрообогревателями конвекторного типа. Использование обогревателей рекомендовано в ночное время во избежание излишней нагрузки на электросеть, - сообщили в администрации района.

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