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Общество

Губернатор рассказал о юбилее Поста №1 в Калуге

Дмитрий Ивьев
13.05, 15:07
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- Фирменный «милёхинский» шаг, особый ритуал возложения каски. Пост №1 у Вечного огня на Площади Победы в Калуге во многом уникальный. А главное, какие бы ни были времена, он ни разу не прекращал своей работы, - отметил 13 мая Владислав Шапша. - Год 80-летия Великой Победы для нашей областной столицы связан с еще одной памятной датой. В мае 2025 года исполнилось 50 лет Посту №1.

Его основатель Иван Фёдорович Милёхин – фронтовик, полковник запаса, участвовал в освобождении калужского края от немецко-фашистских захватчиков.

Для многих поколений калужских школьников нести караул на Посту № 1 было и остается большой честью.

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