Губернатор рассказал о юбилее Поста №1 в Калуге

- Фирменный «милёхинский» шаг, особый ритуал возложения каски. Пост №1 у Вечного огня на Площади Победы в Калуге во многом уникальный. А главное, какие бы ни были времена, он ни разу не прекращал своей работы, - отметил 13 мая Владислав Шапша. - Год 80-летия Великой Победы для нашей областной столицы связан с еще одной памятной датой. В мае 2025 года исполнилось 50 лет Посту №1.

Его основатель Иван Фёдорович Милёхин – фронтовик, полковник запаса, участвовал в освобождении калужского края от немецко-фашистских захватчиков.

Для многих поколений калужских школьников нести караул на Посту № 1 было и остается большой честью.