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Калужанин погиб на СВО

Дмитрий Ивьев
13.05, 10:36
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В среду, 14 мая, в Воротынске похоронят Сергея Асадова.

Об этом сообщили в администрации поселка.

Прощание начнется в 11:30 на улице Школьной, 26. Похоронят военного на кладбище «Харское».

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