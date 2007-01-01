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Общество

Заморозки вновь ожидаются в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.05, 12:26
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Температура воздуха опустится ниже нуля в ночь на среду, 14 мая.

Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

Огородникам рекомендуют укрыть свои посадки, чтобы мороз их не повредил.

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