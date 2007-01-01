Смертность в Калужской области снижается четвертый год подряд

Во вторник, 13 мая, об этом сообщили в правительстве региона.

В целом по стране в апреле текущего года был зафиксирован максимум смертности со времен пандемии - 168 тысяч человек. В различных регионах показатели смертности превышают прошлогодние данные на 15-40%. Однако Калужская область попала в число регионов-исключений. За апрель 2025 года в последний путь проводили 960 калужан. А годом ранее этот показатель фиксировался на отметке 980 человек. В апреле 2023 и 2022 годов смертность составляла 1 047 человек.

Ранее также отмечалось, что Калужская область по суммарному коэффициенту рождаемости вышла на третье место среди субъектов Центрального Федерального округа. За 2024 год в регионе родилось 8 021 детей, среди которых 3 889 девочек и 4 132 мальчика.

Также отмечается рост продолжительности жизни калужан с 64,3 до 73 с половиной лет, чему способствует ряд социальных мер, реализуемых в регионе. Так, для поддержки рождаемости в 2025 году губернатор Калужской области Владислав Шапша ввел новые выплаты: по 300 тысяч молодым семьям, ожидающим третьего и последующих детей, а также по 100 тысяч студенткам-очницам, ожидающим малыша.

Кроме того, в регионе сформирована одна из лучших в России служб скорой медицинской помощи, второй год подряд входящая в тройку лидеров рейтинга качества жизни АСИ в части оказания медпомощи.