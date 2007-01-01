В селе Тарутино Жуковского района бьют тревогу из-за отсутствия тротуаров
К нам в редакцию обратилась местная жительница:
- На протяжении всего существования села отсутствуют пешеходы и ограждения вдоль автодороги, автодорога оживленная, за час проезжают более 50-60 машин. А выходные дни еще больше. Пишем с 2019 года обращения, получаем отписки, комментарии в тг канале губернатора блокируют. Администрация только обещает, очень опасная ситуация складывается, водители не соблюдают скоростной режим, камер нет ((а это единственная дорога до магазинов,школы,садиков.