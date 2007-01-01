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Общество

В селе Тарутино Жуковского района бьют тревогу из-за отсутствия тротуаров

Дарья Джуманова
13.05, 10:55
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К нам в редакцию обратилась местная жительница:

- На протяжении всего существования села отсутствуют пешеходы и ограждения вдоль автодороги, автодорога оживленная, за час проезжают более 50-60 машин. А выходные дни еще больше. Пишем с 2019 года обращения, получаем отписки, комментарии в тг канале губернатора блокируют.  Администрация только обещает, очень опасная ситуация складывается, водители не соблюдают скоростной режим, камер нет ((а это единственная дорога до магазинов,школы,садиков.

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