В Калуге в Новаторском переулке прорвало канализацию

По словам местной жительницы, инцидент произошел недалеко от дома № 22.

- 12 мая затопило весь участок частного дома, прорвало КАНАЛИЗАЦИЮ!!! Канализация городская. Звонили во все инстанции, никто ничего не делает. Воняет жутко. Мы не знаем, что нам делать! Все вещи плавают в отходах жизнедеятельности! Детские вещи все затопило, - рассказал она.

- Сегодня специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом завтра, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ области.