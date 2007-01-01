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Общество

В Людиново годами борются с мусорной свалкой

Дарья Джуманова
13.05, 09:16
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В социальных сетях местные жители рассказали о проблеме на улице Урицкого, 8:

- На мусорку свозят мусор со всего города, особые личности свозят кости чуть ли от телят, горы коробок, колёс, и прочего хлама, который в свою очередь летит во все стороны, а так же на территорию ближайших домов, на протяжении многих лет мы просим хотя бы огородить мусорку и  сделать её закрытой, что бы мусор не разлетался, и его не растаскивали бездомные собаки, все бестолку.

- Ремонт контейнерной площадки планируем выполнить до 30 июня. Мусор уберут завтра до конца дня, - сообщили в администрации города.

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