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Общество

В Калуге жалуются на маршрут №75

Дарья Джуманова
13.05, 09:05
0 824
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Утром 13 мая в социальных сетях появилась жалоба от местного жителя:

- Бушмановка, конечная маршрута 75, время 07:35. Уехать в сторону цента и вовремя попасть на работу сегодня опять не получится. Когда будет больше городских автобусов? Платные ездят плохо.

- Улучшение транспортного обслуживания этого направления планируется в течение следующих двух лет. Мы заменим текущий транспорт на более вместительный с предоставлением льготного проезда, рассмотрим вопрос их увеличения, а также необходимость изменения схем движения маршрутов. Информацию о задержке передали перевозчику, - сообщили в горуправе.

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