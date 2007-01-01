В Калуге жалуются на маршрут №75

Утром 13 мая в социальных сетях появилась жалоба от местного жителя:

- Бушмановка, конечная маршрута 75, время 07:35. Уехать в сторону цента и вовремя попасть на работу сегодня опять не получится. Когда будет больше городских автобусов? Платные ездят плохо.

- Улучшение транспортного обслуживания этого направления планируется в течение следующих двух лет. Мы заменим текущий транспорт на более вместительный с предоставлением льготного проезда, рассмотрим вопрос их увеличения, а также необходимость изменения схем движения маршрутов. Информацию о задержке передали перевозчику, - сообщили в горуправе.