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Общество

В Калужской области жители деревни остались без отопления и горячей воды

Дарья Джуманова
13.05, 08:55
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В социальных сетях женщина из микрорайона Молодёжный в Кабицыно рассказала о проблеме:

- В домах 1а, 1,2, 3 отключили и горячую воду, и отопление, говоря о том, что якобы большая задолженность теплосети, хотя мы исправно платим. Просьба разобраться в ситуации, пожалуйста!!!

- К сожалению, действительно, прекращена работа котельной, поскольку у ЖКУ «Кабицыно» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Сейчас решается вопрос о возобновлении подачи горячего водоснабжения. Отслеживаем эту ситуацию, - сообщили в администрации Боровского района.

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