В Калуге рассказали, когда вернется теплая погода
Пока май не радует погодой. Но скоро все может поменяться.
- У погоды появились предпосылки исправиться, - рассказала 12 мая известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - В конце недели май по температуре воздуха войдет в норму. Самым теплым днем на неделе будет суббота. Ночная температура около 10 градусов, днем температура приблизится к двадцатиградусной отметке.
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