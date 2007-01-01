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В Калуге рассказали, когда вернется теплая погода

Дмитрий Ивьев
12.05, 17:07
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Пока май не радует погодой. Но скоро все может поменяться.

- У погоды появились предпосылки исправиться, - рассказала 12 мая известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - В конце недели май по температуре воздуха войдет в норму. Самым теплым днем на неделе будет суббота. Ночная температура около 10 градусов, днем температура приблизится к двадцатиградусной отметке.

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