В Калуге жалуются на нехватку автобусов по маршруту №73

В социальных сетях один из горожан рассказал о проблеме:

- 10 мая, с 17 часов с ул.Гагарина время ожидания 60 минут! Машин просто нет на линии! они закончили работу полностью! Район без транспорта. С замершими детьми и сумками добирались другим транспортом до ул.Чапаева и потом 1.5 км пешком с тяжёлыми сумками. А на конечной ул.Хрустальной сидят люди ждут в надежде наоборот попасть в город, они не знают, что машин нет на линии вообще.

- Интервал движения по 73 маршруту при благоприятной дорожной обстановке в часы пик составляет 10 - 15 мин., а в межпиковое время - 30 - 40 мин. Руководителю транспортного предприятия, обслуживающего этот маршрут, поручено взять на строгий контроль выпуск транспортных средств. Также сейчас ищем возможность запуска на этот маршрут одного автобуса с правом льготного проезда. А в последующие два года мы планируем улучшить транспортное обслуживание этого направления. В рамках этих мероприятий будет увеличено количество транспорта, пересмотрены схемы и расписание маршрутов, - сообщили в горуправе.