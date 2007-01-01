Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жалуются на нехватку автобусов по маршруту №73
Общество

В Калуге жалуются на нехватку автобусов по маршруту №73

Дарья Джуманова
12.05, 16:44
0 552
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В социальных сетях один из горожан рассказал о проблеме:

- 10 мая, с 17 часов с ул.Гагарина время ожидания 60 минут! Машин просто нет на линии! они закончили работу полностью! Район без транспорта. С замершими детьми и сумками добирались другим транспортом до ул.Чапаева и потом 1.5 км пешком с тяжёлыми сумками. А на конечной ул.Хрустальной сидят люди ждут в надежде наоборот попасть в город, они не знают, что машин нет на линии вообще.

- Интервал движения по 73 маршруту при благоприятной дорожной обстановке в часы пик составляет 10 - 15 мин., а в межпиковое время - 30 - 40 мин. Руководителю транспортного предприятия, обслуживающего этот маршрут, поручено взять на строгий контроль выпуск транспортных средств. Также сейчас ищем возможность запуска на этот маршрут одного автобуса с правом льготного проезда. А в последующие два года мы планируем улучшить транспортное обслуживание этого направления. В рамках этих мероприятий будет увеличено количество транспорта, пересмотрены схемы и расписание маршрутов, - сообщили в горуправе.

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1iQndiRDNWNllDV21DTEhMZzdBcGc9PSIsInZhbHVlIjoiYklYNWNoR3ZNMjhKeWtUWVYvWXEwWEtSeTlDOHBzYXlpSzYvUGpnVENLbDhxMHVKV3cvQmhkYjltRGR6Y0xxc0JIRjg4UEZoOS9GVlJaV0RzVTc2VTRObW5SMnB2WThQN2dOTC9ia1RDTURMdkVXaStJUUlpMWpzVHJTY1V6RG1aUUNGK2hJdUw0Y2JBRmVaTDc5THJGZVVRa0o2QWZEczltZ3RMM3ZwUjh3eHZ2STRueUlMOU1jREU3My9ZTjhqL0FTbGVQS1MwZ0Fna3BIOVpvazRlR0sxVVJHVlJub0R1VjZBRm44aG5xUXBBa0lPMFBwRUhXNE42bGlVNW0xZmh3ZmluU3Z4WG9GakFLUTQvUHdXS3hTVFFpYkJtQTBHOWJLZURHd1ZrL2JBNEVsYXNrVmpQWVpZVHNHRTQ1UlVCSEpsK0h6L1JOSzMxRlE0bC90anZwMnZDRlE5UTBjRHNyNk5sVmY4TUMwMzlNUjJxTzFESGk5U1lUL2REVmYvTlZ1bi9ZZENVNjhvdUt1VGloVys3YXZLQjNtREduMHZ3OTg3VGNJVkRiSmF4c2VwNU5TZXpTNnplb1F6QlpYdSIsIm1hYyI6ImRhNjY5OWNiYzcyZjg2ZGNlODg1Yzg2Y2JmMzk1MjQ2NmJjYTdhMTZjOWY0Mjg2YTY2NmNiOGYwMjUzNzc5YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFJSWlLa3ozWjRPa0dXZExuTUpDVUE9PSIsInZhbHVlIjoiSkg4SmlpL3ZQME5FakhJQmV6NmNvUTJsMmpydHUxZ2JFL3AyOC9mWFZMZ1pZM2VBdGdrMjlUZDhaTHZyOUxXaVF1Q0lsdXJmNnlhMlpzYXc3SWhSNEsyTUdtWlZ4c3BEaUZMcHpKTFFDRmo3N2JjYXU1ai9UbCtBU2RhSGpSV0hhbll5QkJqeG43SnVKUU9KaTZVV294d3ZDV1NvY1B1Zm9mRE4vcXVaRm5CSlhCVmZ6ckJBNUhnQUd3ZlN1bjVEeUt6ZkFuZ3dMREV6cWhIcUM3VmlROC9aZU5oNmhUbzFaa08zd01zN2l4NjR3QnUyVWhtVXc5Qkh2dlJYUVZmN0FhbFVvMk1uOXlBQWZjUlBaVGVJRFdsZUd5ck9IZlZaVmsxak5BMzJ6cjZ3M0MwMlNtNll3NkhUVEZuc1FEQjlSSXc4TThqUnVXT1VqQ0hhWnMrRW1DMGlEYUw2cmtZbHQzSmFoUW41TEJ1Wi9LMVkwaFQzMFUrMDEyV3N5eWxPSGd2VG5HcXdrNWpjNWVXaENGQTNESkxZTGlhRlAvYXZXUGhhdks4RGN2d3ROcVgzVUhMYytsKy8zR2NtaWduNFlHQVBzbENqT0owazcvY0FKSjZkb3c5dTlFODFuaGdyQ0dPeDJkYitKNitEN0NRekx2WEFXa3M5Nkw5VGFBT25Yd3ovNDJzNGhTWDMzempKTjdiZEhKVEpBeTNqRzhNamFQb2RTcXFJR1pLM1AvdE95dFozYXZ5RTlrUnJlK0k3Mzc4U0NYenJZaGk2RlA4c2dBTzhuL05PTm1BZENQQzNKZzk4Qkw0Z0NPQ3ZlVDVQSURQSzMxa2dXSlRVTHQzaiIsIm1hYyI6IjA0ZmVmNjNiZmZjMWEwZDE2MjNiZTUyNjZiMTc3NjgyNGJiN2I2MDhjN2MzMDliYzVhYmQ5NTViODIxYmQ2ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+