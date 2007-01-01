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Общество

Владислав Шапша провел рабочую встречу с депутатом Госдумы

Дмитрий Ивьев
12.05, 15:45
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В понедельник, 12 мая, губернатор встретился с представляющим Калужскую область в парламенте Геннадием Скляром.

Обсуждалась совместная работа по новым госпрограммам развития атомной, электронной, космической и других отраслей промышленности, поддержка промышленного экспорта.

- Намерены усилить участие Калужской области в них, использование федеральных инструментов поддержки промышленных проектов. Рассчитываем на содействие Геннадия Ивановича и в расширении сотрудничества региона с госкорпорациями, - подчеркнул Шапша. - Еще одна тема - создание межрегионального промышленного кластера атомного энергомашиностроения с участием предприятий Калужской области и Санкт-Петербурга.

Задачей кластера будет устранение дефицита турбин в энергетике, внедрение инновационных импортозамещающих технологий и расширение экспорта.

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