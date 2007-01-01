"Я Ростсельмаш не изменяю": калужские аграрии оценили прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE

Профессионалы сельхозпроизводства выбирают эффективность в каждой детали

Официальный дилер производителя технический центр "Агрит" провел для аграриев презентацию и тест-драйв трактора Ростсельмаш 2400 и прицепного опрыскивателя RSM TS-3200 SATELLITE.

На одном из полей Перемышльского района в этот день собрались представители сельхозпредприятий со всего региона, а также соседней Тульской области. Профессионалы зорким взглядом оценили все плюсы отечественной разработки, а также поделились опытом работы с техникой Ростсельмаш.

Опытные сельхозпроизводители выбирают отечественную технику

- Я тракторам Ростсельмаш не изменяю, у нас их три: 2375/2400 и недавно докупили еще один, - рассказывает механизатор предприятия "Молочные продукты" с тридцатилетним стажем Алексей Лебедев. - Кроме того, наш культиватор и дисковая борона тоже от любимого производителя. Теперь планируем приобрести опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE, поэтому особенно интересно побывать на его презентации.

Представленная в рамках тест-драйва модель опрыскивателя – это усовершенствованная версия машины, которая выпускается с 2015 г. Данный агрегат давно завоевал популярность среди аграриев как машина для качественной обработки сельскохозяйственных культур пестицидами и гербицидами, а также для внесения жидких комплексных удобрений путем их поверхностного распыления.

- Объем бака 3200 литров, а ширина захвата штанги - 24 метра, демонстрирует технику менеджер отдела продаж Андрей КАЛОШИН. - Отмечу, штанга гибкая и оснащена защитой, которая предупреждает удары и повреждения при работе на сложных рельефах. Есть модификация шириной захвата 27 метров и с объемом бочки на 4500 литров. Удобство и непрерывность эксплуатации добавляют возможность закачки воды из внешних источников.

Выбор штанги зависит от технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Аграрии могут подобрать ее параметры конкретно для себя. Средняя скорость опрыскивателя в работе составляет 10 км/ч. Для полей Калужской области подходит отлично. Работает прицепной агрегат с трактором мощностью от 80 л.с., оборудованным валом отбора мощности.

Отдельное внимание - производительности мембранно-поршневого насоса GMB - 250 л/мин. Линия подачи жидкости: max давление до 20 bar при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.

Эффективность в каждой детали

Присутствующие на показе аграрии между собой отмечают: дозирующая система четко продумана - она корректирует объем вылива препаратов в зависимости от скорости движения, что способствует поддержанию постоянной и точной нормы внесения. Плюсом являются и инжекторные трехкалиберные форсунки, позволяющие регулировать норму вывода препарата: агроном решает, какая доза внесения ему нужна. Другими словами, возможна индивидуальная настройка под конкретные задачи.

Центральная ось подвески расположена выше структуры штанги, что позволяет использовать эффект маятника для выравнивания конструкции. Установлена защита крайних секций штанги от столкновения. Шарниры, в свою очередь, расположены в разных плоскостях, что минимизирует колебания периферии штанги в горизонтальной плоскости.

Автоматика оборудована функцией параллельного вождения. Если скорость менее установленной, то включение и отключение опрыскивателя происходит автоматически. Аналогично контролируется расход СЗР, что позволяет соблюдать заданную норму внесения. При заходе на уже обработанный участок срабатывает автоматическое отключение секций.

Навесное оборудование, как и любую технику Ростсельмаш, можно брать в лизинг: все финансовые инструменты компании работают и с агрегатируемым оборудованием.

В этом году капризы погоды требуют от аграриев максимальной сосредоточенности, а техника Ростсельмаш станет надежной опорой на каждом этапе работ.