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Жителей Калуги предупредили о грязном воздухе

Дмитрий Ивьев
12.05, 14:32
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С вечера 12 мая до утра 13 мая в городе практически стихнет ветер.

Из-за этого будут плохо рассеиваться загрязняющие вещества.

Объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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