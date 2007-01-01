В Калуге снова проблемы с уборкой: мусор копится неделями

Жительница города пожаловалась в соцсетях на грязь во дворах домов по улицам Валентины Никитиной, 41, и Радищева, 47.

Она сообщила, что дворников там нет уже долгое время, и местные жители вынуждены убирать мусор самостоятельно.

- Утопаем в мусоре, собирали сами лично... Но без профессиональной помощи не обойтись... Разве не должен город убирать свои объекты, рядом детская площадка... Надеемся скорейшее решение нашей проблемы, - пишет женщина.

- В течение недели специалисты выйдут на место для обследования и оценки ситуации. По результатам вернемся с ответом, - сообщили в горуправе.