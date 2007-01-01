Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге снова проблемы с уборкой: мусор копится неделями
Общество

В Калуге снова проблемы с уборкой: мусор копится неделями

Дарья Джуманова
12.05, 14:32
0 306
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жительница города пожаловалась в соцсетях на грязь во дворах домов по улицам Валентины Никитиной, 41, и Радищева, 47.

Она сообщила, что дворников там нет уже долгое время, и местные жители вынуждены убирать мусор самостоятельно.

- Утопаем в мусоре, собирали сами лично... Но без профессиональной помощи не обойтись... Разве не должен город убирать свои объекты, рядом детская площадка... Надеемся скорейшее решение нашей проблемы, - пишет женщина.

- В течение недели специалисты выйдут на место для обследования и оценки ситуации. По результатам вернемся с ответом, - сообщили в горуправе.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRjcTE2MWRCTUlwZythWXMvZ0JXU1E9PSIsInZhbHVlIjoidDRRb0o0SXRXU0RRVVdCVkx3blhCckJ6cE1QN3MwTmtOZkxEQVp6b1dNbjJvL2xuVGM2R0ZxMVQyampNQzhSSTFWSnNWOG1yZjVTSkQ5VUQ2QTh5dXF5bmVNS0pPVC9nU1NYTzdoZmlQWFRuakU3UjZzSVZiSG9xbmtXWC8wTVhRZkpVOVVETGJLcW1ZUDJxQ1RLWk1nbW4vTmFFV2ZreXpKRUtiUG14UG9vMWxsR25zamt0Q0tBRE8wYTkvVzMxTU5PRFFoZmpkQ3ZUeE1hNTJVeEtsNk9JandleGthMmxCMTlnNlY3OXpYSW1VeE02aW90Wm8wNDVNeTZaK0NRY0lnakljcDBlclRmUm1PbkFWNWNKM0RtbS84aEwveDh5Z3p4Zndmc2xtUlNRYzU0a3N5cVEyY1E3VHhDbVhMeU8rZ1lrbG14cXFqdTRMMVZ4dDhxRGJkRU1XYjNTMTk1bXdSK1k4R0xqd0hmQTBEdXNJUlZaWXVMNWZtTGpLazh4T2twVUYzeW5wd1RXSWYzb3JFUFhRYWl2ZENPQ3F0OWU1c2lTNGorWlE2RFYrbFp1Z2hGK1YyMmpYcTlBT01GMSIsIm1hYyI6IjkxZTJmYWMxNTMxNjQyYTIxMDI2NDBiN2U3ZjBmZWUyMmEyOWMyYmI1MjhkZGZiNmRhZTk0ZTk0YTViNmViOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9leFNzeXh2TUc5S09MV0kzaHJxMnc9PSIsInZhbHVlIjoiRjBHVHBiRXdITnF1b2tFelV4NlRHRTc1TkEvcG95cmFuTlJXanlmbnp0cWh3aUN4Z3AvcVdjZlRoZDQ3dmordlZMZmloU0RHajFiZmIvMmtNdUVXMngxSjhEcHE0NSthZE80aTV6anZTcVdsK01iUHhTQVdoWmRLRi9YeVhGNkF1T2lhSWNCdVVUYXU5R0N3bWoyQytWUXVWOVRNaWF5NEUzVktWVnIrUEpPRjdBQk1uV0N3aFYyUVdQMklpN0lRN3JHMVByVGNXdllGb0QrcXkwM25VdmtRaXkyWVFBeDMzVTNjUVVrM05sMmt4RzBJQllRMGIwQkk3L09pS3lvUkNZb3dlU1Q1S1dNVUN4d2VvZWxxKzU2eWxXWitnYkdLVlpCeG9oZlpLQWVUdno5ZnI5TCtaRnlHYXFpcTlwNmthK3U2eElYbmR5OS9WcDIrR2ZOMDkwK280TDRmZU9lU3pmNGFYL1dQUzFLOVZRZVQvMVNhWHJGVncwWDduVnJrZ0RPZEMrQVZEMXRUL0NNdG1jRG5vUVZ6NXJQLzhGRTJod2M5M0NoQlRzK2ZTL3V5UTExbmVoeU9qem41T3JDU2pWMm02RDVmY2NYOWtmMDdBRGtReFVYV2lwalE4b3BiSXgyOGhMVUtrMnFLZmVQWSttN0pwZi9IM3EvbGxCcEZscUk1U2ZnUXd5dEZFVTcrM2VGZEdRN01GUFJ2K2dyczJRY2w4aVdsZkhSNU5kZTc1MGhhTElha0xkSEg4RkJCTlpZNEQrWVMvdS83UW45Q1lNL29KL05VeG9rUjZIYmhqS21DQ1Rld2laWEYyb0pST095TDJyaDhaQ0Z1YzNzNiIsIm1hYyI6IjkzMWEzODlhNzZjM2Q1ZTAwMjNiMjE3MjQwMWZlMmE2NjlmZmMzYTFiNWM3MDE4OTdhNDM1NmViMjUwNWQyY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+