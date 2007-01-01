Калужане возмущены качеством воды из-под крана

Жители города массово жалуются в соцсетях на мутную воду и неприятный запах.

- Умываться этой водой невозможно, воняет рыбой, ребенок умыться не может этой водой, его рвет! Несколько лет звоним и зовём в гости наш водоканал, чтоб приехали хлебнули этой водички или хотя бы понюхали. У них одно что у них все по нормам! За что я плачу деньги? За воду, которая воняет рыбой? – пишет жительница Правого берега.

Под её сообщением десятки людей делятся похожими историями:

- Центр города, каждый год вода воняет рыбой и тиной!!

- Уже добрая половина города Калуги из года в год жалуется на качество воды и ничего не меняется. Что надо сделать для того, чтобы изменилось качество воды?

- Ежегодно в условиях изменения температуры на Оке наблюдается появление планктонных водорослей, в результате чего у речной воды появляется илистый запах, а также повышается ее мутность. Схема очистки воды на Окском водозаборе не предусматривает устранения сезонных запахов воды, вызванных паводковыми процессами, так как при проектировании водозаборного узла качество воды в реке отличалось от нынешнего. Для снижения мутности воды на водозаборе приняты меры по корректировке доз реагентов, также дополнительно проводится промывка водопроводных сетей в городе. По результатам анализов Лаборатории Водоканала и Управления Роспотребнадзора по Калужской области пробы соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ области.

— Вот конкретно этому фильтру суток нет! А вода уже почти полностью его озеленила! Про какие там нормы говорит водоканал? – поделилась фото жительница Веснушек в ответ на это.