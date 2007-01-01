Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области растет внутренний туризм
Общество

В Калужской области растет внутренний туризм

Дмитрий Ивьев
12.05, 11:50
0 364
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

12 мая губернатор Владислав Шапша сообщил о работе над созданием условий для того, чтобы калужане узнавали родной край.

- У нас уже работает ряд социальных программам в этой сфере, - подчеркнул глава региона.

Организованы экскурсии в Музей Г.К. Жукова, бесплатные пешеходные экскурсии по Калуге и малым городам, профориентационный проект «Бауманки».

Кроме того, в прошлом году введен социальный сертификат: 100 учеников из школ области смогли отправиться в путешествие по родному краю.

А с мая этого года заработал новый проект - «Патриотическое кольцо». Это экскурсии по местам боевой славы Калужской области.

- Поручил развивать работу туротрасли с акцентом на повышение доступности путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно - для нашей молодежи, - заявил Шапша. - Знания о героической истории края, современных достижениях укрепит желание ребят строить жизнь в родной Калужской области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpkdlpjV1dtSnZCclpiMG5xY21oREE9PSIsInZhbHVlIjoiUm5rSDI0ZDlVdUtyUExUZDdNWWtyNkZGSEJwUGsyOVJRRC91RDYxQnYvbDF3cW5VT3lTZlVpcEV3c2pHTm02aDR5RWVsSzZvaTQxT3hyeitxQWlob2xoSmdWeDNXdW5sRC9oVnJBZmh5SmY3SUpweXJ6V0tOUzJUYzFPU2hlUDluSHpKcHBWbXpUQ2ptUXZkL0plaVRvc3ExSEJBM2VqTnhzcnZvQzI5Zk9sNWhoMGJNUTYveGEvV0w3T05xb29VaiticWhUWE10b0pKMGU2amxsS0lSMXA4NzkxbzczVXdJQjJwdjg5Z2FOODkyRzJKUjl0YytybFNnREtGZk8xQmNGOXJINWo3Z1pkS3lDZHFWb28wYUpJRzVwTkZ6ZEF1K0N0d2tTeFFzT0NpWlVWWVg3WjJzVG1memVSeW0xRXExMXZyWVVwOS9KZ2lXWGFWSk5sSmdyOTRCRnJsL2JyS2dWYWhaTjhDei9WaE91UkdTYjB0ZmtvWXN0NWIzcXcydk5kRlJodTJuTDlIdFVnQU93Y21OeTdvOW1uaVdOcDd4aVEycWFTdVJjVlhBY3dDMWdSN2lpb1pkQTlDK1NrOSIsIm1hYyI6IjVmZjkyNzg1YjFjY2VhNmRkMjc3YzY4MmExMmVkNThkNWMwM2M4ZmU0ZGExNzBjNzgzZTRlYzI3NDM5MTc2OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdIdE4vdUVIcGdXU2R3SlhUUjdhSmc9PSIsInZhbHVlIjoiajBkQVZGWEprVktrUGluRE8rUDFnNTJRTXE4UWkzcWdxSWhLVWRzNkpyUDJqaXlhaVJabUYrZVZYdDB0TGJEUzJMNGZhbVMxa284bDhiMWpBdlNUT0dnN0pwdHFxMDZYeFZuYS8vZEgxVHRuUi9sN1daSU5yWHFDZVNMdnRHSFR6LzZyT0RGcnBtVExnMkY4WWRyWUNZdU1ibzd0dGdJeEJjc0NJTVBiUWh2Vk9Da0xVZ0lUNHphcXdOVHUxaDdRc2NYUkx4M0NFa0VJNFFpUlRTSmtpNXYyVnNLNGdiZ0pZd2hMbnpLK0IxTyt1R0taTnppWUVhb05VQnVtTDVQZGJUcjhHM05wUGZvVndSdm5rWllCSzZ3VXRXMlM0aDg2eTJqL1gya0FrWDM2MVoya3JQakZsM0hiWWk2cE44bFRNMWFRU0d3THphMUQ5aGJTQUhLV1NuQ3JvVktzUGpoTk9TZmM2TEI1a2IyWHBxWmxpUWkxd2RkYm80TWtiSUhubjlFUlc5bU5DZ0k0UEgySU8wdUxXcU13TU44Zm5YMGt5VWNPTkh5YytwN2d6WEZkUDlFWCtWNUM0V09FWXhNUmFyY2NIUnJKbHVYcmNCakNPZkgwdGtMQks1dkNiVTQwV0JDREJoN1RTeHpaYjJsSnpENXdhSkVaTWpNK2NNQWhBeW1PVHh1em85U1Z2WEVtb2JXQXJxdXIxV29UVmxJandUdjBkTXJVQk9IaGR3b0crMlhEb3dCRU5WQktLL3hESC9sdW9mMFNyV3VKWlVKRjVsS3JGc2luMHBwdzBZZG9vVS9wRncvc1ZQYlNSNEMzYkRKZngrRjdmU3lVTUVhRSIsIm1hYyI6IjM4MWQwNWI3ZGIyNDMxMjNkODFlZjY4NTEzYWJjMWQ3ZjY3OWNiZTU2MjFjOGFmNmJiZTA2ZTU5ZWIzZDBkNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+