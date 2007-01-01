В Калужской области растет внутренний туризм

12 мая губернатор Владислав Шапша сообщил о работе над созданием условий для того, чтобы калужане узнавали родной край.

- У нас уже работает ряд социальных программам в этой сфере, - подчеркнул глава региона.

Организованы экскурсии в Музей Г.К. Жукова, бесплатные пешеходные экскурсии по Калуге и малым городам, профориентационный проект «Бауманки».

Кроме того, в прошлом году введен социальный сертификат: 100 учеников из школ области смогли отправиться в путешествие по родному краю.

А с мая этого года заработал новый проект - «Патриотическое кольцо». Это экскурсии по местам боевой славы Калужской области.

- Поручил развивать работу туротрасли с акцентом на повышение доступности путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно - для нашей молодежи, - заявил Шапша. - Знания о героической истории края, современных достижениях укрепит желание ребят строить жизнь в родной Калужской области.