30 калужан отравились за майские праздники

Такую статистику за прошедшие четыре дня опубликовала 12 мая министр здравоохранения региона Анна Чернова.

Всего за медицинской помощью обратились 5 352 жителя региона, из них 1 494 – дети. В сравнении с прошлыми праздниками количество обращений уменьшилось на 7%.

Медики госпитализировали 507 пациентов, 87 детей. Врачи отметили, что меньше пациентов обратились с отравлениями, таких оказалось 30 человек. Но вырос травматизм, медпомощь получили 977 человек.

Скорая помощь выезжала в выходные к 2 476 пациентам.

Тем временем в других регионах люди уже начали тонуть при купании. Так, в Пензенской области из водоемов достали тела двоих человек.