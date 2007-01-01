Калужская область заняла 56 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат
Результаты исследования 12 мая опубликовало агентство «Риа Новости».
Авторы рейтинга посчитали, через сколько лет в каждом регионе больше 100 тысяч рублей будет получать больше половины и больше 75% населения. Для Калужской области это почти шесть и почти девять лет соответственно.
Выше Калужской области расположились почти все соседи: Москва – 13 место, Московская область – 14 место, Тульская область – 25 место, Брянская область – 48 место, Орловская область – 52 место. Ниже – только Смоленская область, оказавшаяся на 67 месте.
На вершине списка - Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область.