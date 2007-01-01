Геннадий Новосельцев принял участие в открытии соревнований по джиу-джитсу среди сотрудников силовых ведомств и ветеранов СВО

Во Дворце спорта Калуги прошли первые всероссийские соревнования по джиу-джитсу, посвященные памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.

В них приняли участие представители силовых ведомств, ветераны спецоперации, люди с ограниченными возможностями здоровья. Было представлено 23 региона России, включая Калужскую область.

Участников турнира приветствовали председатель Законодательного Собрания, руководитель регионального отделения паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев, министр спорта области Олег Сердюков, руководитель Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Нацгвардии РФ Сергей Шевчук, президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров, участники спецоперации и спортсмены.

- Приветствую вас от лица руководства Калужской области и регионального отделения паралимпийского комитета России, - обратился к собравшимся Геннадий Новосельцев. – Хочу сказать слова благодарности федерации джиу-джитсу за то, что местом проведения соревнований была выбрана Калужская область. Очень надеемся, что география регионов, участвующих в турнире, будет расширяться, и что Калуга станет площадкой для регулярного проведения подобных мероприятий. Поздравляю всех с прошедшим Днём Великой Победы и желаю удачи на соревнованиях!

- Мы рассматриваем такие соревнования как ещё одну возможность социальной реабилитации наших ветеранов специальной военной операции, - прокомментировал председатель регионального парламента. – На сегодняшний день 138 участников спецоперации с ограничениями по здоровью занимаются спортом в Калужской области. Наша задача – сделать этот круг спортсменов как можно шире.